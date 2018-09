Ziemkiewicz broni tajemniczego Żyda. „Atakują go ruskie boty. To nie wina Danielsa, że tacy jesteśmy”

Rafał Ziemkiewicz dołączył do grona broniących „rządowego Żyda” w przestrzeni publicznej. Przedstawia swoją tezę na to, kim on jest, zaś za „mózg” operacji szkalującej Danielsa uznaje… ruskie boty!

– Nie widzę żadnych powodów do atakowania Jonny’ego Danielsa i falę agresji części „prawych” uważam za podszepniętą przez ruskie boty (dawniej: ruskich trolli) – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

Jego zdaniem, jest to „tzw. schmoozer”. – Jako taki może przynosić pożytki obu stronom. „Schmoozing” to słowo trudno przetłumaczalne bo co na świecie w polityce normalne, u nas budzi zdziwienie. Trochę „lobbysta”, bardziej „namawiacz”, czy „bajerant” – generalnie, chodzi o pośrednictwo, zapoznawanie i skłanianie ku sobie – pisze Ziemkiewicz.

– Oczywiście, wiele polskich reakcji na JD śmieszy, ujawniając skalę polskich kompleksów, splot chłopskiej podejrzliwości z tym inteligenckim obsesyjnym pragnieniem bycia chwalonym przez Onych Cywilizowanych, które np. spowodowało wykreowanie na bógwico Normana Daviesa – przekonuje i dodaje, że „to nie wina @MrJonnyDaniels że tacy jesteśmy”.

Źródło: twitter.com