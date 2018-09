Co tam się stało? Autobus kontra Fiat Seicento. Auto poszło w drzazgi! Wstrząsające nagranie [VIDEO]

Co tam się stało? W Kaliszu doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku. Autobus komunikacji miejskiej wyrzucił w powietrze Fiata Seicento. Do sieci wypłynęło nagranie z monitoringu.

Jak podaje portal faktykaliskie.pl, 16 września autobus KLA linii 19 jechał w kierunku centrum i zderzył się z samochodem osobowym (Fiat Seicento).

Nagranie z wypadku trafiło do sieci. Widać na nim jak 81-kierowca Seicento uderzył w autobus i dachował. Świadkowie zeznają, że pojazd komunikacji miejskiej ruszył po zapaleniu się zielonego światła.

81-letni kierowca fiata seicento, cudem uniknął śmierci, na nagraniu widzimy jak dachował i po zderzeniu się z autobusem. Kierowca osobówki trafi do kaliskiego szpitala.

Kierowca samochodu osobowego został ranny, ma obrażenia głowy. To może nie być koniec jego kłopotów. Policja bada sprawę, by ustalić przyczynę wypadku.

Poniżej nagranie.

