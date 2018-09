Amerykański prezydent Donald Trump zawiadomił świat o wizycie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy przy pomocy swojego ulubionego narzędzi komunikacyjnego – twittera:

Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 września 2018