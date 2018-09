Duda nie ma ławo nawet podczas wizyty z Trumpem. Kodziarze już drą się „konstytucja” i zakłócają uroczystości. Średnia wieku jak u nas [VIDEO]

Im to się chyba nudzi! Nawet przed spotkaniem prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem niewielka grupa KOD-ziarzy protestuje przed Białym Domem. Przeciwnicy polityki rządu PiS oraz samego prezydenta skandują hasło: „Konstytucja”. Średnia ich wieku to tak jak u nas stary ubek.

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożą dziś około godzinny 12 wizytę w Białym Domu. Głównymi punktami wizyty będzie rozmowa w cztery oczy obu przywódców, spotkanie par prezydenckich i wspólna konferencja prasowa Dudy i Trumpa. Na prezydenta czeka grupka rozśpiewanych do kamer TVN-u KOD-ziarzy, którzy w kółko krzyczą „Konstytucja”.

Według zapowiedzi samego Dudy wśród tematów wtorkowego spotkania z przywódcą USA będą m.in. działania Inicjatywy Trójmorza oraz współpraca z USA w dziedzinie bezpieczeństwa wojskowego i energetycznego, a także współpraca biznesowa. Duda poinformował o tym w poniedziałek w Bukareszcie, gdzie uczestniczył w pierwszym dniu szczytu Inicjatywy Trójmorza.

„Myślę, że pan prezydent Trump będzie chciał ode mnie usłyszeć o tym, co działo się dzisiaj, bo był bardzo zainteresowany Inicjatywą Trójmorza i przecież przyjechał w zeszłym roku na szczyt Trójmorza w Warszawie właśnie dlatego, że bardzo mu się spodobało to, że współpracujemy ze sobą, że jesteśmy razem, że pokazujemy tę jedność i że są możliwości rozwojowe” – powiedział Duda.

