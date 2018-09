Inwigilacja w supermarketach! Żabka otwiera „sklepy przyszłości”. Będą wiedzieli wszystko o klientach. Co na to Lidl, Biedronka i Carrefour?

Handlowa sieć „Żabka” z okazji 20-lecia działalności przedstawiła swoje plany rozwoju, prezentując sklep przyszłości. Celem sieci jest zbudowanie właśnie takich „sklepów przyszłości”. Działalność tych bezosobowych sklepów ma być oparta na technologiach przypisywanych „sztucznej inteligencji”, znających historię naszych zakupów, czyli wchodzących w nasze prywatne życie.

Partnerem Żabki w tej modernizacji ma być Microsoft i firmy z nim związane.

W sklepach jutra ma nastąpić optymalizacja poprzez minimalizację czasu obsługi klientów, wygodniejszą i bardziej przyjazną komunikację oferty, lepsze dostosowanie asortymentu do oczekiwań nabywców oraz udoskonalenie logistyki. To będzie możliwe dzięki wprowadzeniu takich rozwiązań jak system do analizy cen, kasy samoobsługowe z wideoweryfikacją obiektów, a także oparte na sztucznej inteligencji aplikacje wspierające klientów oraz franczyzobiorców.

Specjalne inteligentne półki zaopatrzone we wbudowane czujniki rozpoznają klienta, historię jego zakupów, preferencji i stworzą propozycje zakupowe, które zostaną wyświetlone na ekranach umieszczonych bezpośrednio przy półkach.

– Nasza współpraca z firmą Microsoft to kolejny krok w stronę zwiększenia satysfakcji klientów, którzy cenią Żabkę za bliskość, dostępność i wygodę zakupów – powiedział Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska sp. z o.o.

Pod tymi pięknymi słowami o usprawnieniu sprzedaży i polepszeniu wygody klientów kryje się inwigilacja historii zakupów klienta, czego on może sobie nie życzyć. To już chyba naruszenie naszej prywatności.

Źródło: strona Żabki