Niezłe lato na koniec lata! Słońce i do 29 stopni na Śląsku. POGODA

Dziś będzie zachmurzenie małe, na południu kraju miejscami bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 st. nad morzem, na Mazurach i Suwalszczyźnie, około 26 st. w centrum, do 29 st. miejscami na Śląsku Dolnym i Opolskim. Wiatr słaby, na zachodzie i nad morzem także umiarkowany, a na zachodnim wybrzeżu okresami dość silny, południowy.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na Mazurach i Podlasiu oraz w dolinach karpackich mgła, miejscami ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11 st., 13 st. na wschodzie, w Małopolsce i w kotlinach sudeckich do 14 st.,15 st. na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej w dolinach karpackich: od 6 st. do 9 st. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W środę zachmurzenie małe, tylko na zachodzie i północy przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26 st. na wschodzie i na Pomorzu do 27 st., 28 st. w głębi kraju i do 30 st. na Dolnym Śląsku. Chłodniej na wybrzeżu i w dolinach karpackich od 23 st. do 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W środę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. (PAP)