Polacy zdecydowanie mądrzejsi od polityków! Większość z nas nie wierzy w emerytury z ZUS

„Nie wierzę, że emerytura zapewni mi godne życie i byt na starość” – tak uważa, aż 76 procent Polaków. Wyniki panelu Ariadna dla WP mogą szokować ale tylko polityków.

To jeden z pierwszych, od bardzo dawna, badań w których wyborcy prawej jak i lewej strony są w pełni zgodni. Większość z nas kompletnie nie wierzy w system emerytalny.

Co ciekawe, gdyby spojrzeć w partyjne wyniki, to zdecydowanie bardziej nieufni w stosunku do ZUSu są wyborcy Platformy Obywatelskiej. Blisko 80 procent z nich nie wierzy w otrzymanie godnej emerytury.

Co równie interesujące, 65 procent z nas nie oszczędza regularnie pieniędzy z myślą o starości. Jeśli już decydujemy się odkładać co miesiąc jakieś kwoty, takich osób jest 35 procent, to w zdecydowanej większości nie przekraczamy kwoty 250zł.

Polakom możemy pogratulować faktu, iż wreszcie choć trochę zrozumieli, że system emerytalny jest niewydolny i nie zapewni im „zachodnich emerytur”. Teraz czas wiedzę przełożyć w czyn, jednak w to niestety wątpimy.

źródło: WP.pl / Wolność24.pl