Raper z „Must be the music” zrobił kawałek o Patryku Jakim. Lewicowy kandydat Zjednoczonej Prawicy pojawi się na koncercie HCR [VIDEO]

Półfinalista programu „Must be the music” Piotr „HCR” Szot poparł kandydata Zjednoczonej Prawicy w kampanii na prezydenta Warszawy. Obaj wystąpią podczas koncertu rapera w środę w Warszawie. W teledysku występuje Jaki, w tekście pojawiają się też nawiązania do wypowiedzi polityka.

32-letni Piotr Szot wystąpił w ósmej edycji programu „Must be the music”, gdzie dotarł do półfinału. W 2016 roku wydał swój debiutancki album, w przyszłym roku planuje kolejny. Pierwszym singlem zapowiadającym go jest „Stałem pod blokiem”, który zadedykowany jest politykowi.

W teledysku występuje Patryk Jaki. Ponadto w tytule jak i w tekście pojawiają się wyraźne nawiązania do wypowiedzi polityka.

W środę w Warszawie ma odbyć się koncert rapera na boisku. Ma się zjawić także Patryk Jaki.

Utwór ma się stać oficjalną piosenką kandydata ZP na prezydenta Warszawy.

