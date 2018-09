Socjalizm w praktyce. 30% ludności Wenezueli jada raz dziennie. A „reforma waluty” spaliła na panewce

Wenezuela, w przeszłości jeden z najbogatszych krajów Ameryki Południowej po latach rządów socjalistów Chaveza i Maduro spadła do ligi krajów głodujących. 30% ludności je tylko raz dziennie. To efekt braku żywności, następstwo zaprowadzenia socjalistycznej gospodarki.

Sondażownia Meganalisis przeprowadziła ankietę na temat warunków życia w Wenezueli. Rezultaty są szokujące.

Czytaj też: Chińscy turyści-naciągacze wyrzuceni z hotelu w Sztokholmie. Ostra reakcja Pekinu [Video]

1/3 ludności Wenezueli głoduje, a prawie 30% twierdzi, że co najmniej raz w tygodniu je „nic lub prawie nic”. Ocenia się, że ok. 80% ludności ma problemy z nabyciem żywności do normalnego funkcjonowania organizmu.

Czytaj też: Brazylijski Korwin prowadzi w wyborach prezydenckich! Ale leży w szpitalu i ledwo żyje

Ogólny rozkład gospodarczy kraju powoduje hiperinflację a drakońskie mechanizmy kontroli cen i walut zaostrzają braki podstawowych produktów żywnościowych.

Nic dziwnego, że aż 84,3 procent ankietowanych, zaakceptowałoby wielonarodową „interwencję”, gdyby przyniosła ze sobą pomoc w postaci dużych ilości żywności i lekarstw. 20,5 proc. ankietowanych jest zdeterminowanych opuścić ten niegdyś zamożny kraj Ameryki Południowej, jeśli prezydent Nicolás Maduro pozostanie u władzy, a sytuacja gospodarcza się nie zmieni.

Komentując wyniki ankiety wiceprezes Meganalisis, Ruben Chrino Leañez, powiedział, że „niezdolność rządu do zapewnienia podstawowych potrzeb otworzyła drzwi do możliwości, które byłyby nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu”.

Nie ulega wątpliwości, że głodujący Wenezuelczycy są już gotowi na wszystko.

Tymczasem prezydent Maduro przeprowadził ostatnio „reformę waluty” polegającą na usunięciu kilku zer z banknotów. Ku jego zaskoczeniu wcale nie zatrzymało to hiperinflacji (sic!).

Źródło: The Drudge Report