Tego jeszcze nie grali. Johnny Daniels za Mariana Kowalskiego u Pastora Chojeckiego! „Ustawa o IPN-ie była szkodliwa dla polsko-izraelskich relacji. Przyczyniła się do nastrojów antypolskich”[VIDEO]

Tego jeszcze nie grali. Johnny Daniels udzielił wywiadu pastorowi Chojeckiemu w programie na YouTubie „Idź pod prąd”. „Ustawa o IPN-ie była bardzo szkodliwa dla polsko-izraelskich relacji. Przyniosła ogromne szkody.” Twierdzi tajemnicza postać jaką jest „pierwszy żyd” Rzeczpospolitej.

Na samym wstępie zapytano Danielsa jak czuję się w naszym kraju gdy według prowadzących programu „Idź pod prąd” trwa „istne polowanie na Jonn’ego Danielsa”.

„Myślę, że nadawanie tym zabawnym grupom, które mnie śledzą i piszą bzdury na mój temat takich określeń jest niedorzeczne” – odpowiedział.

„Ustawa o IPN-ie była bardzo szkodliwa dla polsko-izraelskich relacji. Przyniosła ogromne szkody. Myślę, że ona jest przyczyną fali antysemityzmu, którą widzimy teraz, a której nie było. Przyczyniła się też do powstania nastrojów antypolskich.”

„Ogromnej fali nienawiści do Polski ze strony żydowskiej i izraelskiej, która była szokująca i zaskakująca nawet dla mnie. Teraz widzimy tego dużo. A wszystko przez ustawę, która nie była dobrym pomysłem” – stwierdził Jonny Daniels podczas wywiadu.

„Z całą pewnością nie było to dobre dla Polski, dla Izraela, dla stosunków polsko-izraelskich, naszych relacji i dla relacji Polski z innymi państwami. To było złe i niemądre” – podkreślił.

Na pytanie prowadzącej czy Patryk Jaki wprowadzając ustawę o IPN nie popełnił błędu i czy przez to nie doszło do pogorszenia się relacji Polsko- Izraelskich, człowiek goszczący na salonach wśród naszych „elit” odpowiedział.

„Dokładnie. W czasie jej wprowadzenia był okropny fakt, że ustawa była niezrozumiana. Jest pewna prawda w tym, co próbował zrobić. Zdecydowanie zbyt wiele osób nazywa obozy koncentracyjne „polskimi”. One nie były polskie w żadnym aspekcie. Jedynym, co łączy je z Polską było to, że były budowane na terenie okupowanej Polski, ale to były obozy niemieckie, nazistowskie.”

„Powinniśmy to wiedzieć i o tym mówić, ale można to tez wytłumaczyć, a wprowadzanie prawa, które nie jest zrozumiałe dla innych państw, bez wytłumaczenia tego, doprowadza od sytuacji,w której ludzie nie rozumieją i to się własne stało. To był z pewnością duży błąd wiceministra Jakiego. Ktokolwiek doradził mu to, jest złym doradcą. To było źle przeprowadzone.”

Poniżej nagranie IPP z Johnym Danielsem. (do 25 min.)

Nczas.com/ YouTube: Idź Pod Prąd TV