Korwin-Mikke: Andrzej Duda & All PiS Band gotowi są za to Amerykanom jeszcze płacić!! „Głupi jak Polak”…?

Janusz Korwin-Mikke w dosadnych słowach skomentował wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Andrzej Duda & All PiS Band gotowi są za to Amerykanom jeszcze płacić!! „Głupi jak Polak”…? – pisze na Twitterze prezes Wolności.

Izrael to posterunek USA na Bliskim Wschodzie. Stany płacą mu za to $5 mld w gotówce + $5 mld na zbrojenia. Polska jest bardzo potrzebna Waszyngtonowi jako pachołek do walki z Rosją. JE Andrzej Duda & All PiS Band gotowi są za to Amerykanom jeszcze płacić!! – skomentował Korwin-Mikke.