Korwin-Mikke ostro o Jakim: to komunista! „Jego nie interesuje, żeby oddać to spadkobiercom, tylko żeby miasto zabrało”

Prezes partii Wolność, Janusz Korwin-Mikke, był gościem wieczornego programu w telewizji „wPolsce”, gdzie mówił między innymi o reprywatyzacji w Warszawie. Jego nie interesuje, żeby oddać to spadkobiercom, tylko żeby państwo/miasto zabrało – mówił polityk.

Pan Jaki być może nadaje się na prokuratora, ale nie na prezydenta miasta. Proszę zwrócić uwagę, że on oskarża ludzie nie o to, że ta reprywatyzacja jest złodziejska, tylko pyta: „czy myślicie o losie lokatorów?”. To jest komunistyczne podejście – mówi Korwin-Mikke.

Prezes partii Wolność ostro wypowiedział się także na temat obecnej prezydent stolicy. Jest 300 wyroków sądowych i ona ich nie wykonała. (…) Urzędnicy mają nadzieję, że ci ludzie dadzą łapówki i tak się to przeczekuje – uważa były europoseł.

Korwin-Mikke po raz kolejny powtórzył, że jego kontrkandydat w wyborach na urząd prezydenta miasta to komunista. Proszę zwrócić uwagę, jak on przesłuchuje. On mówi np. do urzędniczki: „czy pani nie przyszło do głowy, że to mogło być państwowe?”. Jemu nie przyszło do głowy, że mogą być spadkobiercy. Jego nie interesuje, żeby oddać to spadkobiercom, tylko żeby państwo/miasto zabrało – dodawał.