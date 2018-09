Po obniżce podatków, czas na cięcie wydatków! Główny doradca Trumpa zapowiada radykalne zmniejszenie zasiłków

Główny doradca ekonomiczny Donalda Trumpa powiedział, że w kolejnych dwóch latach prezydentury Trumpa, gabinet będzie dążył do obcięcia wydatków na cele socjalne – głównie na zasiłki. Kudlow nie sprecyzował jednak, w jaki dokładnie sposób zostaną przeprowadzone cięcia.

„Zakładamy deficyt budżetowy w wysokości 4-5 procent PKB w przyszłym roku. Wolałbym, żeby był niższy, ale to też nie katastrofa” – ocenił Kudlow. Jak dodał rząd przymierza się do sporego cięcia wydatków w 2019 roku. „W przyszłości chcielibyśmy obniżyć deficyt i będziemy nad tym pracować” – dodał.

Kudlow odniósł się także do przygotowywanych przez Trumpa cięć podatkowych, jednak nie uważa on, żeby dało się jego przegłosować przed wyborami do Kongresu. Podkreślił jednak, że obniżanie podatków jest dobrą polityką i nie zgodził się z tym, że miałyby one spowodować zwiększenie deficytu.

Źródło: Reuters