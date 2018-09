Rosyjska Duma: Sprawa z Izraelem może doprowadzić do III wojny światowej. „To już nie są czcze pogróżki”

Deputowani rosyjskiej Dumy przygotowują zapowiadaną odpowiedź dla Izraela w związku ze strąceniem samolotu zwiadowczego Ił-20 i śmierci jego załogi. Na pierwszy ogień ma wejść wprowadzenie wiz, ale Rosja nie wyklucza konfliktu, który może doprowadzić do kolejnej wielkiej wojny.

Jurij Szwytkin, Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Rosji powiedział, że Duma omawia warianty odpowiedzi na „agresywny atak Izraela”.

– Bez zagłębienia się w problem nikt nie powie od razu, co robić. Ale reakcja powinna nastąpić, nie tylko słowna. Jednocześnie ważne jest, aby nie sprowokować III wojny światowej. Nie są to już czcze pogróżki – powiedział Szwytkin. Dodał też, że „Izrael w tym przypadku jest agresorem, a wszystkim sterują Stany Zjednoczone”.

– W oświadczeniu Ministerstwa Obrony wyraźnie stwierdzono, że to, co się stało, to świadome działania Izraela. Jest to niedopuszczalne. Moim zdaniem obecnie Izrael dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać tę sytuację, ale nie zwróci to życia naszym 15 młodym oficerom – powiedział senator Franc Klincewicz, członek Komitetu Rady Federacji ds. Obrony i Bezpieczeństwa.

Źródło: sputniknews.com