Rozżalona siostra Magdaleny Żuk. „W złym kraju się urodziłyśmy, tu nikt nam nie pomoże”

Siostra Magdaleny Żuk wypowiedział się w rocznice jej tajemniczej śmierci. Przypomnijmy, że od śmierci 26-letniej Polki w Egipcie minęło już prawie półtora roku. Polacy dalej nie wiedzą o dokładnych okoliczności jej śmierci ani co dokładnie wydarzyło się w Egipcie! Czy to było samobójstwo? Czy ktoś jej pomógł? Jej siostra postanowiła zabrać głos na temat śledztwa w dniu rocznicy urodzin Magdaleny Żuk.

Przypomnijmy, nieco tę tajemniczą historię. 27-letnia Magdalena wyjechała do Egiptu, aby tam odpocząć i spędzić majówkę. Po przyjeździe, Polka zaczęła się dziwnie zachowywać i trafiła do szpitala, potem z niewyjaśnionych do dzisiaj powodów wyskoczyła z okna.

Do tej pory przeprowadzono dwie sekcje zwłok – jedną w Egipcie, zaś drugą w Polsce, we Wrocławiu. I choć od śmierci Magdaleny Żuk minęło już prawie półtora roku, to wciąż nie wiemy, co było faktycznym powodem śmierci. Dlaczego nagle zrównoważona kobieta popełnią samobójstwo?

Tymczasem jej siostra postanowiła umieścić na jednym z portali społecznościowych post w rocznicę urodzin Magdaleny Żuk.

„Kochana siostro dziś ważny dzień 19 września Twoje urodziny. Skończyłabyś dziś 28 lat i kto wie jak wyglądało by dziś Twoje życie. Chciałam dziś przeprosić cię że do dziś dnia nie udało mi się rozwiązać zagadki twojej śmierci. Teraz jest mi tym bardziej trudno, bo jestem z tym zupełnie sama i nawet prokuratura jest po przeciwnej stronie.”

„W złym kraju sie urodziłyśmy, tu nikt nam nie pomoże. Nie wiem czemu tak jest ale władze nie chcą nawet się wypowiedzieć. I zamiast przyznać ze nie ma się mocy ani możliwości by wpłynąć na współpracę Egiptu to zrobią z Ciebie chorą a ze mnie nie poważna by zamknąć nam buzie. WALCZĘ NADAL ale nadzieja jest mi odbierana i czas już chyba przyznać się że „PRZEGRAŁAM” – czytamy w oświadczeniu siostry Magdaleny Żuk.

Źródło: se.pl