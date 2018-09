Salvini powiedział prawdę. Murzyni się obrazili. Unia Afrykańska protestuje

Unia Afrykańska zaprotestowała przeciw wypowiedzi szefa MSW Włoch, wicepremiera Matteo Salviniego, który użył słowa „niewolnicy” mówiąc o migrantach z Afryki. Organizacja z siedzibą w stolicy Etiopii Addis Abebie wezwała Salviniego, by wycofał się z tych słów.

W oświadczeniu opublikowanym na swej stronie internetowej Unia Afrykańska wyraziła „konsternację” z powodu słów Salviniego, wypowiedzianych w piątek na konferencji UE w Wiedniu. Mówił on tam, że Włochy nie chcą, aby młodzi Afrykanie „zastąpili” młode pokolenia w ich kraju i dodał: „Nie potrzebujemy nowych niewolników”.

Media opublikowały nagranie tej wypowiedzi, w trakcie której doszło też do ostrej wymiany zdań między Salvinim a szefem dyplomacji Luksemburga Jeanem Asselbornem.

„Unia Afrykańska prosi włoskiego wicepremiera, by wycofał się ze swych pogardliwych stwierdzeń na temat afrykańskich migrantów” – głosi nota, przytoczona przez włoskie media. Unia zaapelowała następnie do władz Włoch, by wzięły przykład z innych krajów UE, takich jak Hiszpania, które udzielają pomocy i wsparcia migrantom.

Organizacja zwróciła następnie uwagę na to, że „emigracja z Włoch w ostatnich dwóch stuleciach była najważniejszym przykładem masowej migracji we współczesnej historii Europy” i przypomniała, że od XIX do końca XX wieku Italię opuściło 26 milionów osób.

Salvini w ostatnich dniach już wyjaśniał, że nie porównał migrantów do niewolników. W komunikacie jego biura prasowego podkreślono, że „koniecznie trzeba stanowczo zdementować niektóre relacje międzynarodowej prasy, według których minister Salvini nazwał +niewolnikami+ afrykańskich imigrantów”.

„Jak łatwo można to sprawdzić na licznych nagraniach wideo i w wypowiedziach ministra, Salvini nigdy nie obraził Afrykanów, lecz skrytykował ideę, by sprowadzać ich do Europy po to, aby zmuszać ich do pracy i życia w warunkach takiego poniżenia, które przypominają właśnie niewolnictwo” – oświadczyło MSW w Rzymie. Podkreśliło, że wymowa tej wypowiedzi była dokładnie inna niż ta podana przez część prasy.

Komentując w środę na konferencji w MSW w Rzymie oświadczenie Unii Afrykańskiej Salvini powiedział: „Nie mam za co przepraszać” i zdementował, jakoby dokonał porównania między imigrantami a niewolnikami. „To była wypowiedź w obronie migrantów, których niektórzy chcą wykorzystywać jako niewolników” – zaznaczył. (PAP)