To zdjęcie zawirusowało internet. Szczerski tłumaczy dlaczego prezydent Duda na nim stoi, a Donald Trump siedzi

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, pytany przez dziennikarzy, czy Andrzej Duda podpisywał deklarację polsko-amerykańską stojąc obok siedzącego prezydenta USA – co widać na opublikowanych zdjęciach – wyjaśnił, że zdjęcia pokazują pewną sekwencję zdarzeń.

Według niego założeniem upublicznienia tego zdjęcia, było to, że oddaje ono naturalny charakter tych rozmów w sposób niepozowany – taki, jakich setki na wszystkich możliwych portalach. Miało ono pokazywać pewną dynamikę spotkania.

„To jest pewna sekwencja, te zdjęcia, to nie jest ta ceremonia oficjalnego podpisywania deklaracji (…) To jest taki moment, gdzie (…) została oddana ta druga część pobytu prezydenta Polski w Białym Domu, taka bardziej spontaniczna, bardziej nieformalna, ta bardziej naturalna, inna od takich sztampowych ilustracji” – ocenił Szczerski.

Szczerski powiedział, że lecąc do kraju zastanawiał się, z której strony będzie można „ugryźć” tę wizytę. Wizytę, która przyniosła efekty, w której prezydent Trump poświęcił stronie polskie więcej czasu niż było planowane, i podczas której, konferencja prasowa po rozmowach dotyczyła tematu spotkania.

„Po wylądowaniu dowiedzieliśmy się, że to, co jest tematem dyskusji w polskich mediach, to nieformalne zdjęcie z pewnego momentu pobytu prezydenta w Gabinecie Owalnym” – powiedział Szczerski.

„Podpisywanie deklaracji odbyło się w pełnym partnerstwie między dwoma prezydentami” – zaznaczył. „To jest sekwencyjna sytuacja – pan też może wystawać sprzed stołu, a ja powiem, że pan przede mną się kłania” – odparł Szczerski dopytywany o okoliczności podpisania dokumentu.(PAP)