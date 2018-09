Trener reprezentacji Izraela pedofilem! Molestował blisko 140 dzieci

Beno Reinhorn, 35-letni mężczyzna z Izraela jest podejrzany o molestowanie blisko 140 dzieci. Swoje ofiary miał zwabiać przez media społecznościowe.

Na co dzień jest zamężnym ojcem dwójki dzieci. To jednak nie przeszkadzało mu by molestować i gwałcić swoich podopiecznych. Osoby, które chciały zeznać na policję zastraszał.

Co ciekawe, chwilę po tym, gdy afera wyszła na światło dzienne, oficjalne oświadczenie wydała żona Reihorna. Napisała w nim, iż wierzy w niewinność swojego męża.

Początkowo sprawa miał być utajniona, jednak ze względu na ilość ofiar sąd w Tel Awiwie nakazał opublikowanie wizerunku i danych sprawcy. Jednocześnie poproszono o zgłaszanie się ofiar, które mogłyby złożyć zeznania.

W ostatnich kilku latach Beno Reinhorn pełnił funkcję trenera młodzieżowej reprezentacji Izraela w piłce ręcznej oraz trenera kobiecej drużyny handballu Herzliya.

źródło: ynetnews.com / Wolność24.pl