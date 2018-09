U nas klonuje się owce, a w Rosji mamuty. W ciągu dekady sklonowane prehistoryczne zwierzęta opanują Syberię

To nie żart. Rosjanie przy współpracy z naukowcami z Japonii i Korei Południowej chcą przywrócić do życia prehistoryczny gatunek mamuta włochatego. Jak mówi Aisen Nikolajew, jeszcze cztery lata temu „wszyscy śmiali się z pomysłu” utworzenia Parku Epoki Lodowcowej, ale dzisiaj autorom złośliwych komentarzy nie jest już do śmiechu,

Aisen Nikolajew, pełniący obowiązki prezydenta rosyjskiej Republiki Sacha (czyli Jakucji) powiedział, że w ciągu dziesięciu lat mamuty zamieszkają na Syberii. Deklaracja zapadła podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego (EEF) we Władywostoku. W projekcie uczestniczą naukowcy z Korei Południowej oraz z Japonii.

Nikolajew zapowiedział, że „zbliża się wskrzeszenie wymarłych włochatych bestii”. – W 2014 roku wraz z przyjaciółmi zaproponowałem projekt stworzenia Parku Epoki Lodowcowej z mamutami. Wówczas wszyscy się śmiali, ale teraz już nie jest im do śmiechu – przypomniał p.o. prezydenta Republiki Sacha.

Nikolajew przekonuje, że wizja hasających po rezerwacie przyrody prawdziwych mamutów to nie żadna fantastyka. – To jest projekt przyszłości. Wierzę, że za naszego życia będziemy mogli klonować mamuty – zadeklarował Aisen Nikolajew.

„Siberian Times” przypomina, że trwają obecnie eksperymentalne próby sklonowania wymarłych gatunków. Są wśród nich konie i lwy jaskiniowe.

Źródło: rt.com