Ujawniamy manipulacje ws. imigrantów! Media cytują wiceszefa MSZ: Żadnych uchodźców w Poznaniu. Jak będzie naprawdę?

Wczoraj informowaliśmy o planach przyjęcia Czeczenów przez Poznań, którzy ubiegają się o azyl w Polsce. Przeprowadzono już na ten temat rozmowy z wiceszefem MSZ. Oprócz tego pojawiła się informacja o chęci przyjęcia kilku syryjskich studentów na stypendium. W nagłówkach mediów mętnego nurtu czytamy, że wiceszef MSZ stwierdził, że w Poznaniu nie będzie „żadnych uchodźców”. Tymczasem okazuje się, że chodzi tylko o kilka osób z Syrii, natomiast nie wypowiedziano się o kwestii nieznanej liczby Czeczenów!

– Wiceszef MSZ: Nie będzie żadnych uchodźców w Poznaniu – czytamy w tytule newsa na interia.pl, w którym portal powołuje się na PAP. – „Nie żadnej mowy o sprowadzaniu uchodźców do Polski i do Poznania” – powiedział PAP wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do informacji władz Poznania w sprawie woli przyjęcia uchodźców – czytamy w treści.

Dopiero w połowie wiadomości czytamy, że chodzi wyłącznie o Syryjczyków, których – jak informowaliśmy – byłoby dosłownie kilku. – Według wiceministra ubiegający się o reelekcję prezydent Jacek Jaśkowiak (PO) „zgłasza inicjatywę sprowadzenia imigrantów z Syrii z pobudek nie do końca merytorycznych” – czytamy.

Tymczasem wczoraj poinformowano o zamiarze przyjęcia nieznanej liczby Czeczenów przez miasto. „Głos Wielkopolski” zaznaczył, że według dostępnych publicznie informacji o azyl w Polsce ubiega się obecnie około 300 Czeczenów.

Wspomnianych Syryjczyków, których zaproponował przedstawiciel PO miałoby być „pięciu lub sześciu”. Z kolei w artykule na Onecie poruszającym ten sam temat w ogóle nie są wspomniani Czeczeni a wyłącznie Syryjczycy.

