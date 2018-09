Zdjęcie, które wywołało burzę w sieci. Pokazuje stan relacji polsko-amerykańskich? [FOTO]

Do niezręcznej sytuacji doszło w trakcie podpisywania polsko-amerykańskiej deklaracji przez Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, jak to ma w zwyczaju, jasno pokazał kto tu rządzi. Mimo deklaracji chęci wyłożenia dwóch miliardów na amerykańskie bazy, Andrzej Duda nie dostał krzesła w Białym Domu.

To jedynie symbol, jednak wiele mówiący. Większość deklaracji podpisywanych jest przez strony na siedząco, w tym przypadku było jednak inaczej. Gospodarz Donald Trump siedział za swoim biurkiem, ale już Andrzej Duda podpisywał deklarację na stojąco. Na szczęście prezydent Trump pozwolił mu skorzystać z kawałka biurka…

Miło ze strony Prezydenta Trumpa, że się trochę przesunął, bo nasz prezydent musiałby dokument podpisać na kolanie. Straszna żenada ze strony Białego Domu. Nie sądziłem, że tak można potraktować gościa w Białym Domu – komentuje, złośliwie, na Twitterze korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.

To oczywiście kolejny pretekst do ataków na Prezydenta Dudę, w sieci pojawiło się już wiele komentarzy podkreślających, że sytuacja ta ma pokazywać relacje między przywódcami obu państw. Niezależnie od tego czy było to zaniedbanie w przygotowywaniu wizyty, czy celowe wskazanie dominacji, to pokazuje w jaki sposób przedstawiciele polskich władz są traktowane w USA.

Obrońcy Andrzeja Dudy wskazują oczywiście na to, że prezydent Donald Trump ma w zwyczaju pokazywać swoją dominację podczas przyjmowania zagranicznych gości. W zupełnie inny sposób, ale także pokazał on swoją dominację nad Angelą Merkel podczas wizyty kanclerz Niemiec w Białym Domu.