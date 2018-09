Ziemkiewicz masakruje Platformę Obywatelską. „Niech ją w końcu szlag trafi”

Ziemkiewicz masakruje Platformę Obywatelską. Popularny publicysta odniósł się do najnowszego sondażu Kantar Public. W nim PO odnotowała największy od 2015 roku spadek poparcia. „Wcale mnie to nie dziwi, w kolejnych targowickich akcjach i spiskowych paranojach PO gubi wciąż kolejnych wyborców” – pisze publicysta.

Kantar Public podaje, że na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 42 proc. Polaków. Partia rządząca poprawiła swój wynik w stosunku do poprzedniego sondażu aż o 6 punktów procentowych.

Fatalny wynik, natomiast odnotowała Platforma Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało zalewie 20 proc. respondentów. To najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości w badaniu Kantar Public od stycznia tego roku, z kolei najgorszy Platformy Obywatelskiej od listopada 2015 roku.

Wyniki te skomentował na Twitterze popularny publicysta Rafał Ziemkiewicz. „Wcale mnie to nie dziwi, w kolejnych targowickich akcjach i spiskowych paranojach PO gubi wciąż kolejnych wyborców” – napisał Rafał Ziemkiewicz.

„Niech ją w końcu szlag trafi do reszty, żeby do wyborów 2023 mogła wyrosnąć jakaś sensowna, kierująca się dobrem państwa i narodu opozycja – nic lepszego dla PL”.

