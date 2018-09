Dobre! Jonny Daniels nas rozbawił. Trafił z podsumowaniem spotkania Dudy z Trumpem? [FOTO]

Jonny Daniels, znany z tego, że PiS go lubi i płaci mu pieniądze nie wiadomo za co, zamieścił na Twitterze zabawny wpis.

Słynne zdjęcie prezydenta Dudy stojącego przy biurku prezydenta Trumpa w Białym Domu obiegło internet wzdłuż i wszerz. Komentarzy i żartów w związku z tą sytuacją jest bardzo dużo.

Do komentatorów dołączył znany żydowski podobno lobbysta. Jonny Daniels zamieścił na swoim twitterowym profilu jedną przeróbkę słynnego zdjęcia. Zdaniem wielu internautów jest to najlepsze podsumowanie prezydentury Andrzeja Dudy.

Nas rozbawiło.

There’s been some pretty nasty memes of me the past few weeks, but this one made me chuckle! pic.twitter.com/P1QFklG5O8

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) September 20, 2018