Kolejny zabłysnął! Szczerski: Prezydent tyle razy słyszał, że będzie siedzieć, że postanowił postać. A dymisji żadnych nie będzie

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski skomentował w porannej rozmowie z Mazurkiem w RMF FM zdjęcie pochylającego się nad biurkiem Andrzeja Dudy z siedzącym Donaldem Trumpem. Jego zdaniem, to reakcja na hasła rzucane przez totalną opozycję w kierunku prezydenta RP.

– Pan prezydent tyle razy słyszał ostatnio, że będzie siedział, że postanowił postać tym razem – powiedział Szczerski. – Żartem trochę odpowiadam, bo sytuacja jest bardzo, że tak powiem, żartobliwa – kontynuował.

– Żartobliwa, ale wie pan, tutaj wszyscy mówią, że to jest jednak kompromitacja polskiej dyplomacji, ktoś powinien za to odpowiedzieć, ktoś powinien podać się do dymisji albo zostać zdymisjonowanym – zauważył Robert Mazurek. Prezydencki minister jednak zapowiedział, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

– Ważniejsze jest to, co jest treścią rozmów i co treścią dokumentu jest, a nie obrazka. […] Pan prezydent z treści rozmów jest bardzo zadowolony, więc wszyscy ci, którzy przygotowali treść tych rozmów, myślę, że nie mogą się czuć w tej sprawie zagrożeni – zadeklarował.

