Ostre słowa na Twitterze polskiego ministerstwa. „Bezczelne są te k*** i zuchwałe”. Teraz przepraszają

Na oficjalnym koncie polskiego ministerstwa znalazły się dwa ostre sformułowania, które wzbudziły konsternację obserwujących profil. „Niemiecki portal der Onet” i „Bezczelne są te k*** i zuchwałe” – takie słowa znalazły się we wpisie, za którego publikacją miała stać nieuprawniona osoba.

Na profilu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej znalazł się zaskakujący wpis, w którym odniesiono się do wywiadu dla portalu „Onet” udzielonego przez niemieckiego posła Franka Schwabe. To on stał za zaproszeniem do Niemiec Ludmiły Kozłowskiej, wydalonej z Polski szefowej fundacji Otwarty Dialog”.

Pełna treść twitta brzmiała następująco: Na niemieckim portalu Der Onet dowiemy się, jaka jest opinia niemieckiego posła, który twierdzi, że „Polska nie będzie im mówić, co mają robić”. Ale już Niemcy to mogą Polsce mówić, co ma robić. „Bezczelne są te k*** i zuchwałe”.

Wpis został oczywiście usunięty, a ministerstwo teraz przeprasza i wyjaśnia, że za wpisem miała stać nieuprawniona osoba. „Screen tweeta, który krąży w sieci to prawdopodobnie aktywność osoby nieuprawnionej do korzystania z niego. Prosimy nie powielać treści, której absolutnie nie akceptujemy” – napisano.

W kolejnym wpisie dodano, że „wszystkich, którzy czują się urażeni treścią, przepraszamy za niewystarczające zabezpieczenie konta, co w konsekwencji doprowadziło do tej sytuacji”.