Wilk: Bazy obcych wojsk w Polsce? Zróbmy przetarg lub konkurs

„Skoro są różne wojska najemne na świecie, to może zróbmy jakiś przetarg, czy konkurs na tych, którzy będą nas za te pieniądze najlepiej osłaniać” – powiedział Jacek Wilk, komentując informację o ewentualnych bazach amerykańskich w Polsce.

Poseł Jacek Wilk negatywnie wypowiedział się na temat kosztów, jakie miałoby ponieść państwo Polskie w związku z działaniem amerykańskich wojsk.

„Jeżeli mielibyśmy wyłożyć środki na infrastrukturę, przygotowanie bazy to w porządku, ale do tej pory mówiło się, że to będą coroczne, regularne kwoty około 2 miliardów dolarów. Chciałbym się zatem dowiedzieć co tyle kosztuje: woda, prąd, a może wywóz śmieci z tych baz? To pewna nowość w ramach NATO, że państwa sojusznicze płacą sobie za to, żeby wojska stacjonowały na ich terytorium” – mówił poseł.

Przedstawiciel partii Wolność podkreślił również, iż Polska utraci część suwerenności wprowadzając na swój teren amerykanów.

„Przebywają oni na pewnych obszarach eksterytorialnych. Dajemy obcemu państwu koncesję nad częścią naszego terytorium. Trzeba o tym uczciwie powiedzieć” – skomentował.

źródło: PolskieRadio24.pl / Wolność24.pl