Guział mówi jak jest! Bo przecież jest lewakiem: „PiS to najbardziej lewicowa partia w Polsce”

Od czasu promesy zostania wiceprezydentem Warszawy po zwycięstwie Patryka Jakiego Piotr Guział zaczął ostro promować na swój sposób kandydata Zjednoczonej Prawicy. Tej pomocy z pewnością Patryk Jaki długo mu nie zapomni!

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Guział stwierdził, że PiS „to jest najbardziej lewicowa partia w Polsce”. – Jeżeli chodzi o tę wrażliwość społeczną, troskę o człowieka, o to żeby nie odzierać ludzi z godności, żeby właśnie pamiętać o tych, którzy byli przez całe lata, całe dekady zapomniani to tak, to jest najbardziej lewicowa partia w Polsce – powiedział polityk.

Jak zaznaczył, „mówią wszyscy” o tym, także politycy SLD. Dodał też, że „współczuje” działaczom Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– Ta partia ma jakiś problem sama ze sobą, ponieważ nikt z tą partią nie chce współpracować – ocenił.

Zadeklarował także, że nie będzie startował nigdy do Sejmu z ramienia PiS, ponieważ jest politykiem samorządowym. Polecił też, by w wyborach do rady dzielnicy, które jego zdaniem nie są polityczne, głosować na listy niepartyjne. Politycznymi natomiast są wybory do rady miasta i sejmików.

Natomiast jeszcze bardziej niepolityczne dla Guziała wybory na prezydenta Warszawy, ponieważ są wyborem „konkretnego człowieka”. Jego zdaniem, Patryk Jaki prezentuje się o wiele lepiej od Rafała Trzaskowskiego.

– Zedrzyjmy te szyldy Platforma, PiS, spójrzmy kto z tych dwóch kandydatów jest bardziej doświadczony, bardziej ambitny, kto ma wizję Warszawy, komu się bardziej chce – apelował w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

