„Japończyki” też mają problemy. Nissan wycofuje ćwierć miliona aut z powodu ryzyka pożaru. Sprawdź jakie!

Japoński producent samochodów Nissan wycofuje ok. 240 tys. pojazdów na całym świecie, głównie w Ameryce Północnej. Powodem jest ryzyko pożaru w niektórych modelach wyprodukowanych w latach 2016-2018 – poinformowała agencja Associated Press.

Według informacji podanej przez firmę w wadliwych pojazdach może dochodzić do wywołującego zwarcie wycieku płynu hamulcowego z nieszczelnej pompy układu przeciwblokującego na płytkę drukowaną. Producent przestrzegł kierowców, by w razie dłuższego niż 10 sek. podświetlania kontrolki układu przeciwblokującego nie prowadzili samochodu i zaparkowali go na otwartej przestrzeni z dala od budynków i innych pojazdów, a następnie powiadomili przedstawicielstwo Nissana lub Infiniti.

Wycofanie obejmie samochody Nissan Murano wyprodukowane w latach 2015-2017, Nissan Maxima z lat 2016-2017, Nissan Pathfinder z lat 2017-2018 oraz Infiniti QX60 z 2017 roku. Producent szacuje, że problem dotyczy 56 proc. wymienionych pojazdów. Agencja AP przypomniała, że podobna usterka w modelu Murano doprowadziła do wycofania części samochodów w 2016 r.

Spośród 240 tys. pojazdów objętych wycofaniem 215 tys. znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a dalsze 20 tys. w Kanadzie. Ani Nissan, ani amerykańska agencja bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) nie potwierdziły, czy usterka doprowadziła do wybuchu jakichkolwiek pożarów. Producent zapewnił jedynie, że wada nie spowodowała dotychczas żadnych wypadków.

Dilerzy Nissana mają prowadzić kontrolę i wymianę wadliwych części od 15 października. (PAP)