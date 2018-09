Kasta się okradła? W sądzie w Koszalinie zginęło ponad ćwierć miliona złotych! Kto rąbnął z kasy?

Z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie zniknęło co najmniej 285 tys. zł. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia i fałszowania dokumentacji trafiło do prokuratury. Zastępca głównej księgowej sądu została zwolniona dyscyplinarnie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podpisane przez dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie trafiło do Prokuratury Okręgowej w tym mieście.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik prokuratury Ryszard Gąsiorowski, z zawiadomienia wynika, że z kasy zapomogowo-pożyczkowej sądu zniknęło co najmniej 285 tys. zł. Taka kwota została ustalona w wyniku kontroli przeprowadzonej przez prezesa i dyrektor sądu.

Gąsiorowski dodał, że w zawiadomieniu, do którego dołączono wielostronicowy protokół pokontrolny, wskazuje się na możliwość popełnienia przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu powierzonych pieniędzy, a także fałszowaniu dokumentacji. „W toku kontroli dyrektor i powołana komisja nabrali wątpliwości, czy dokumentacja księgowa tej kasy jest w całości rzetelna. Wskazują tu na możliwość przekroczenia przepisów ustawy o księgowości” – powiedział rzecznik prokuratury.

Ponieważ w tej sprawie pokrzywdzonymi są pracownicy i sędziowie Sądu Okręgowego w Koszalinie prokuratura wystąpiła do Prokuratury Regionalnej z wnioskiem o przekazanie postępowania jednostce spoza Koszalina. „Czekamy na rozstrzygnięcie” – powiedział Gąsiorowski.

W sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kwalifikacja prawna nie została jeszcze ustalona. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej, czynności procesowe będą polegały na prześledzeniu wpłat do kasy, ich wysokości, okresu. „Potem badana będzie kwestia wypływu pieniędzy – ile udzielono pożyczek, jaka była ich zwrotność, by ustalić w którym momencie rozpoczął się brak kasowy”.

Rzecznik Sądu Okręgowego zaznaczył, że w przypadku kasy zapomogowo-pożyczkowej „zakład pracy nawet nie ma możliwości kontrolnych. Powinni ją (osobę odpowiadającą za księgowość – PAP) kontrolować pracownicy należący do kasy, powinien być zarząd, który powinien zlecać kontrole. (…) Nikt specjalnie o to nie dbał. Kontrole przez wiele lat nie były zlecane” – powiedział Przykucki.

Sprawa wydała się w sierpniu 2018 r., bo członkowie kasy coraz dłużej czekali na uzyskanie pożyczki, a ci, którzy chcieli wycofać wkłady, dowiadywali się, że nie ma w kasie pieniędzy. Ze wstępnych ustaleń pokontrolnych wynika, że proceder trwał jednak co najmniej kilka lat, a pokrzywdzonych jest co najmniej kilkadziesiąt osób – pracowników i sędziów, którzy wpłacali składki, by móc korzystać z nieoprocentowanych pożyczek.(PAP)