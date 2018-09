Korwin-Mikke ostro jedzie z Jakim i Trzaskowskim. „Bezczelnie złamali prawo. Wzywam tych panów, żeby się wycofali” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke przedstawił oficjalne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej i wezwał Patryka Jakiego oraz Rafała Trzaskowskiego, którzy nielegalnie prowadzili kampanię wyborczą przed jej rozpoczęciem do wycofania swoich kandydatur. Jeśli państwo chcecie mieć Prezydenta Warszawy, który bezczelnie łamie prawo, to głosujcie na pana Jakiego albo Trzaskowskiego – mówił Korwin-Mikke.

Korwin-Mikke to kandydat partii Wolność i stowarzyszenia Skuteczni na Prezydenta miasta Warszawy. Jego konkurentami są m.in. Jaki i Trzaskowski, którzy mają największe szanse na zwycięstwo wg sondaży. Jeżeli jednak przychylą się oni do wniosku prezesa Wolności, to żaden z nich Prezydentem nie zostanie.

Postanowiłem pozwać pana Jakiego i Trzaskowskiego za to, że złamali prawo. Orzeczenie PKW wyraźnie mówi, że „podejmowanie przez podmioty lub osoby, które zamierzają kandydować w zbliżających się, ale jeszcze nie zarządzonych wyborach, podejmowanie takich działań, które noszą znamiona kampanii wyborczej, jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego” – powiedział Korwin-Mikke.

Jeśli państwo chcecie mieć Prezydenta Warszawy, który bezczelnie łamie prawo, to głosujcie na pana Jakiego albo Trzaskowskiego. (…) Ja ich pozywam do sądu cywilnie i pozywam do sądu Skarb Państwa, ponieważ państwo wydało przepisy zabraniające prowadzenia takiej kampanii, ale nie wydało przepisów wykonawczych – stwierdził prezes Wolności.

Domagam się odszkodowania, ponieważ teraz będę musiał prowadzić kampanię dużo bardziej intensywną, żeby nadrobić te kilka miesięcy straty. (…) Wzywam tych panów, żeby się po prostu wycofali z wyborów – podkreślił były europoseł.