Owsiak wypowiedział się po reportażu szkalującym ks. Stryczka. Nie uwierzycie, o co zaapelował!

Lewactwo wciąż grilluje temat reportażu szkalującego ks. Jacka Stryczka. Głos w tej sprawie zabrał Jerzy Owsiak, szef „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Tenże niezwykle transparentny autorytet zaapelował o… dyskusję o pieniądzach i sposobie pracy w polskich fundacjach!

– Dziewięćdziesiąty dziewiąty, setny, sto pierwszy telefon w tej sprawie. Od znajomych, przyjaciół. Od ludzi, z którymi współpracujemy. Od tych, którzy szukają u nas więcej informacji na ten temat. A my tyle, ile w Onecie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to – że należy poczekać. My też mieliśmy różne medialne „rewelacje” dotyczące naszych działań. Też jeżyły wielu ludziom włos na głowie i powodowały, że serce biło mocniej. To nie jest takie hop siup, co spływa i nie wzbudza żadnych emocji – napisał na Facebooku Owsiak.

– Ta Szlachetna Paczka także powstawała u nas, w Fundacji, kilka lat temu bardzo się w to angażowali pracownicy WOŚP. Rok temu trochę mniej, ale sam ksiądz Stryczek publicznie mówił, że zmniejsza się przestrzeń w której moglibyśmy mówić o najbardziej ubogich obywatelach tego kraju. To także wpływ Szlachetnej Paczki – dodał.

Zaapelował też, by „Onet zorganizował spotkanie na szczycie” na temat działalności polskich fundacji. – Abyśmy mogli publicznie mówić o pieniądzach, które fundacje zasilają, o tym w jaki sposób je rozdysponowujemy, w jaki sposób pracujemy, kto w fundacjach jest zatrudniony, na jakich wartościach budujemy zespół i jakie idee nam w pracy przyświecają – pisze Jerzy Owsiak.

Proponuje też, „abyśmy spotkali się na takim publicznym forum” z fundacjami takimi, jak Lux Veritatis, Caritas, Stowarzyszenie „Wiosna”, „Mimo Wszystko”, PAH oraz „nowa, ale niezwykle zasobna w środki publiczne Fundacja Narodowa”.

Źródło: facebook.com