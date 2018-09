PiS nie zarejestrował list z powodu małego poparcia?! „Komisja Wyborcza odmówiła. Za mało podpisów”

Okazuje się, że partia rządząca pogrążona jest w niesłychanym chaosie. Oprócz doniesień anonimowych członków partii, o których wcześniej informował TVN24, teraz dochodzi problem z niewystarczającą liczbą podpisów, przez co odmówiono rejestracji list!

Chodzi o dwa z czterech okręgów w Przemyślu. Dostarczone listy miały mieć niewystarczającą liczbę podpisów wymaganych do rejestracji listy. Jak zauważa Marcin Palade, jest to „matecznik marszałka” Kuchcińskiego.

– Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji list kandydatów @pisorgpl w dwóch z czterech okręgów w Przemyślu z powodu niewystarczającej liczby podpisów. W mateczniku marszałka @MarekKuchcinski? Zaskoczenie – napisał na Twitterze Palade.

Na złośliwość przy tej okazji pozwolił sobie Piotr Wach, kandydat do sejmiku woj. opolskiego. – Ciekawe co na to powiedzą w Wiadomościach – zażartował.

Ulala… ciekaw co na to powiedzą w Wiadomościach ;) — Piotr Wach 🇵🇱 💯 (@WachPiotr) September 21, 2018

Źródło: twitter.com