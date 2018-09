Spalili twórcę Szlachetnej Paczki! Ks. Stryczek złożył rezygnację z funkcji prezesa Stowarzyszenia Wiosna. Artykuł Onetu wciąż uważa za jednostronny

Ks. Jacek Stryczek złożył na ręce zarządu Stowarzyszenia Wiosna swoją rezygnację. Jak powiedział, „nie jest już prezesem „Szlachetnej Paczki”.

Rezygnację kapłan złożył dzisiaj. Zostanie ona rozpatrzona przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które zbierze się 3 października w Krakowie.

Na Facebooku zamieścił także wpis stwierdzając, że jako odpowiedzialny lider „uważa, że nie jego osoba, ale [Szlachetna] Paczka jest najważniejsza”.

– W związku z tym, w dniu dzisiejszym składam rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA.

Równocześnie nie zgadzam się ze stawianymi mi zarzutami, a sam tekst uważam za jednostronny. Dzisiaj jednak wszyscy powinniśmy zrobić wszystko dla SZLACHETNEJ PACZKI – napisał kapłan.

To kolejna reakcja księdza Stryczka po publikacji atakującego go reportażu na niemieckim portalu Onet. Według w większości anonimowych byłych pracowników, kapłan miał dopuszczać się mobbingu i doprowadzać ludzi do histerii. Już jutro nczas.com opublikuje materiał zawierający relację współpracowniczki księdza, która opowie jak była naprawdę.

Źródła: wp.pl/facebook.com