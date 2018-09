Trzaskowski jak Komorowski. Nie zna najbardziej charakterystycznych ulic Warszawy. „To podchwytliwe pytanie”

Kolejna wpadka Rafała Trzaskowskiego, który swoją kampanią ma zamiar prawdopodobnie udowodnić, że niemożliwe nie istnieje i przerżnąć wybory w stolicy, jednym z największych bastionów Platformy Obywatelskiej. Czy dzięki kolejnym wpadkom polityka Patryk Jaki wygra wybory w Warszawie, a może zyska na nich jakiś trzeci kandydat?

Kampania Rafała Trzaskowskiego, kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta miasta Warszawa, to pasmo nieustannych wpadek i kompromitacji. Tym razem Rafał Trzaskowski nie zna jednej z bardziej rozpoznawalnych ulic w Warszawie, trzeba jednak przyznać, że już wcześniej sam przyznawała się, że „nie zna dzielnic w Warszawie”.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej był gościem w Radio ZET. Tam został zapytany o to, w jakiej dzielnicy znajduje się kamienica przy ulicy Marymonckiej 49, którą zajmuje się komisja weryfikacyjna. Ulica o dość charakterystycznej nazwie znajduje się na Bielanach, jednak Trzaskowski podał zupełnie inną dzielnicę.

Po tym jak prowadząca program dziennikarka zapytała go w jakiej dzielnicy znajduje się wspomniana ulica, Trzaskowski stwierdził, że prawdopodobnie jest „to podchwytliwe pytanie”, po czym wskazał na Śródmieście. To pewnie podchwytliwe pytanie, więc domyślam się, że to nie jest Marymont – powiedział polityk.

Źródło: TVP Info