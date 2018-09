Twarda żelazna logika lewackich mediów, czyli podejście do Owsiaka i ks. Stryczka

Zaraz po publikacji materiału na Onecie mnóstwo osób zaczęło „wieszać psy” na ks. Jacku Stryczku. Nieważne, że nikt nie składał pozwu, zaś w artykule nie przedstawiono wypowiedzi kapłana.

Na profilu „Żelazna logika” pojawił się wpis ukazujący bezczelny relatywizm, który opanował lewackie media i lewą stronę społeczeństwa. Niestety nie tylko lewą:

– Od wczoraj to wygląda tak: 1. Może i Owsiak coś nie teges z pieniędzmi WOŚP, ale robi dużo dobrego i nawet jak coś tam nie gra, to mu się należy! Poza tym, to nie może przesłaniać działalności fundacji. 2. Może i Stryczek robi dużo dobrego, ale zobacz jak on ludzi traktuje! Działalność fundacji nie może przesłonić jego zachowania! – zauważyli administratorzy.

Nic dodać nic ująć. A już jutro na nczas.com o ataku na ks. Stryczka.

