Wolnościowy show Cejrowskiego w TVP Info! „Wolność słowa jest wartością i powinno się jej bronić dla wszystkich”

Wojciech Cejrowski w programie „Minęła 20”, gdzie jak co czwartek był gościem Michała Rachonia, stanął jasno po stronie wolności słowa. Wolność słowa jest wartością i powinno się jej bronić dla wszystkich – uważa podróżnik, komik i publicysta.

Jednym z tematów poruszanych w programie była krytyka tzw. plastusiów, czyli figurek z plasteliny nawiązujących w ironiczny sposób do prawdziwych osób. Ze środowisk związanych z tymi osobami ruszyła cała lawina krytyki w kierunku TVP Info.

To jest owoc wolności słowa, że można ulepić każdego z plasteliny i można z niego zrobić śmieszną historyjkę. Nie dla wszystkich śmieszną, bo ta satyra krytykuje pewne osoby i na tym te plastusie polegają. Komuś się to podoba, to czemu nie wolno – zaczął Cejrowski.

Krytykują to zjawisko osoby, które kompletnie nie rozumieją wartości wolności słowa. Ja bronię wolności słowa dla KOD-u, niech sobie rozklejają ulotki przeciwko Cejrowskiemu, przeciwko komu chcą, bo w tym jest wartość, że wolno się wypowiedzieć, a nie dusi człowiek w sobie frustrację i potem nagle wychodzi na ulicę bić się ze wszystkimi – dodawał.

Jak podkreślił wolność słowa jest jedną z najważniejszych wartości i powinno się jej bronić dla wszystkich. Podróżnik ma też pewną propozycję dla krytyków: Zróbcie lepszego plastusia, zróbcie! Albo ze styropianu zróbcie Cejrowskiego, który będzie brzydki. Tylko to ma być śmieszne dla połowy populacji.