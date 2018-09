Elżbieta Pawłowicz zdradza rolę swojej siostry w PiS! „On ją wysyła, by sprawdzić jak daleko można się obecnie posunąć”

Elżbieta Pawłowicz ujawniła, jaką rolę u prezesa PiS odgrywa jej siostra, Krystyna Pawłowicz. Według jej relacji, jest ona bardzo istotna. Sprawdza bowiem „jak daleko można się w tym momencie posunąć”.

Elżbieta Pawłowicz powiedziała, że jej siostra przeprowadziła „swoista selekcję” kandydatów na sędziów w KRS. Ponadto w PiS ma za zadanie sprawdzanie reakcji.

– Z punktu widzenia zwykłego obywatela, to jest polityczny wybór, dalszy ciąg gry według planu dawno już ustalonego, którego mózgiem jest Jarosław Kaczyński, a moja siostra ma jedną z ról. Prezes ją wysyła, żeby sprawdzić, jak daleko można się w tym momencie posunąć – powiedziała Elżbieta Pawłowicz.

– Krystyna ma ważną rolę w planie Jarosława i czuje, że jest pod jego ochroną polityczną. Bodzie pana Ziobrę, bo jest przedłużeniem ręki prezesa – odpowiedziała na wspomnienie, że poseł Pawłowicz sprzeciwiała się kandydaturze na sędziego KRS bronionej przez Ziobrę.

Odniosła się także do prywatnej sfery. – Dla mnie takie wartości jak sprawiedliwość i wolność dotyczą wszystkich dziedzin życia. Dla niej wolność to jest to, czego chce PiS, jak to widzi PiS – powiedziała. – Mam nadzieję, że pewnego dnia otworzę drzwi, bo zapuka moja siostra i będziemy mogły razem spędzić święta. Bardzo bym była zadowolona, bardzo – wyznała Elżbieta Pawłowicz.

Źródło: se.pl