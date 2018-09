Francuskie ubogacenie kulturowe. Nagi murzyn atakuje kobietę w biały dzień. Podczas aresztowania rani 4 policjantów [VIDEO]

Francja jaką znany upada na naszych oczach. Bezmyślna polityka imigracyjna, przyjmowanie masowo „przybyszów” z Afryki i Bliskiego Wschodu niszczy ten kraj. Na Twitterze opublikowano wstrząsające amatorskie nagranie, na którym widać, jak nagi czarnoskóry mężczyzna atakuje białą kobietę, okładając ją pięściami. Zdarzenie miało miejsce w biały dzień, na jednej z ulic Cergy w regionie paryskim.

Samo nagranie, po prostu budzi wewnętrzny sprzeciw i zastanawia co się stało z Francją? Według francuskich mediów, nagi czarnoskóry mężczyzna zaatakował przechodniów w biały dzień niedaleko dworca autobusowego. Mężczyzna podczas aresztowania ranił czterech policjantów. Jednego z nich pogryzł do krwi.

Ten bandyta zaatakował dwóch mężczyzn w wieku 21 i 59 lat oraz 38-letnia kobietę. Groził im śmiercią. W końcu został aresztowany przez policję.

Napastnik ma 24 lata i pochodzi z Jouy-le-Moutier we Francji, mężczyzna trafił do aresztu. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego był tak agresywny.