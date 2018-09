Groźby i wyzwiska pod adresem księdza! „Obyś zdechł”. Isakowicz-Zaleski odpowiada: Gdyby to było do judaizmu byłaby ostra reakcja Polski i UE

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w ostatnich dniach ostro krytykuje film Smarzowskiego „Kler” ukazując mnóstwo fałszu i jednostronności w jego przekazie. Jak poinformował, dostaje wiadomości z obelgami i nawet groźbami! Z klasą jednak odniósł się do tych zarzutów.

Ksiądz udostępnił na Facebooku treść jednego z maili, które w ostatnim czasie do niego wpłynęły. – Oto jeden z e-maili jaki dostałem po opublikowaniu recenzji filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kler”. Wcześniej czy później tego typu osobnicy przejdą od wyzwisk do konkretnych czynów. Tak jak to było za rządów bolszewików – napisał na Facebooku ks. Isakowicz-Zaleski.

Już na samym początku nadawca zwraca się do kapłana per „szanowny pederasto”. Potem kultura znika całkowicie.

– Twoja p****ana religia to najgorsza choroba Polski. Jesteście ideologicznymi spadkobiercami najgorszych morderców w historii, w imię swojego wymyślonego bożka pomordowaliście setki tysięcy niewinnych ludzi. I wy śmiecie mówić o moralności? – czytamy w treści maila (cenz. red.).

– Wszystkich was należy pozabijać i spalić wasze świątynie. Przeklęci faszyści co nawet swojej „świętej książeczki” nie czytali. Księża na księżyc, Sp******aj i obyś zdechł! – napisał antyklerykał.

Oprócz tego zauważył to, co już dzisiaj napisaliśmy. Gdyby takie teksty poszły do rabina w temacie judaizmu to sformowane zostałyby europejskie oddziały szturmowe by dorwać antysemitę. A co, jeśli chodzi o Kościół?

– Gdyby takie groźby padły wobec judaizmu czy islamu, to byłaby ostra reakcja władz tak #Polska, jak i UE. A jak będzie ws. gróźb wobec #Kościół? – zauważa na Twitterze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

