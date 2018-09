Hitler jednak przeżył wojnę? Według popularnego niemieckiego pisarza tak! „Jest zbyt wiele dowodów”

Hitler jednak przeżył wojnę? Według niemieckiego pisarza Christophera Machta przywódca Trzeciej Rzeszy przeżył drugą wojnę światową i żył jeszcze przez długi czas. Tą mało prawdopodobną historię możemy przeczytać w najnowszej książce niemieckiego pisarza „Spowiedź Hitlera 2. Szczera rozmowa 20 lat po wojnie”.

W rozmowie z radiozet.pl niemiecki pisarz Christopher Macht, szokuje swoimi wypowiedziami. Mężczyzna nie ma wątpliwości, że Adolf Hitler przeżył drugą wojnę światową:

„Jest zbyt wiele dowodów potwierdzających, że Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa w berlińskim bunkrze. Nie ma ani jednego świadka, który to widział. Hitler zamknął się w pokoju ze swoją świeżo upieczoną żoną Evą Braun-Hitler i podobno odebrali sobie życie. Nikt tego nie widział. Nawet jego osobisty kamerdyner dopiero wszedł do pokoju, gdy było już „po wszystkim”.

Dziennikarz portalu radiozet.pl spytał pisarza czy sugeruje o, że w bunkrze życie odebrał sobie kto inny? „Ależ oczywiście! Stalin miał sobowtórów, Saddam Husajn miał, ale i również Adolf Hitler. Prawdopodobnie jeden z nich poświęcił swoje życie, podobnie jak sobowtórka Ewy Braun” – twierdzi pisarz.

„To brzmi jak mocno naciągana teoria spiskowa” – kontynuował dziennikarz. Pisarz odpowiedział: „Skoro tak, to proszę wskazać chociaż jeden niezbity dowód, że 30. kwietnia Hitler rzeczywiście odebrał sobie życie! Od razu odpowiem – nie istnieje taki dowód! A dlaczego FBI jeszcze po zakończeniu wojny szukało Hitlera? To proste. Nikt nie uwierzył w to, że dyktator odebrał sobie życie”.

Na pytanie dlaczego oficjalnie ogłoszono, że Hitler nie żyje, dziennikarz ma następujące wyjaśnienie „Wszystkim było to na rękę. Alianci mogli się cieszyć, że największy wróg został zlikwidowany. Gdyby oficjalnie powielano informację o tym, że jednak Hitler przeżył wojnę, to nikomu by to nie odpowiadało. Trzeba by było wszczynać śledztwa i szeroko zakrojone poszukiwania.”

„Wyjechał poza granice Europy. Tyle mogę zdradzić. Więcej na ten temat znajduje się w mojej nowej książce, nad którą pracowałem bardzo długo. Kosztowało mnie to sporo czasu. Odwiedziłem wiele zakątków świata w poszukiwaniu dowodów, ale uważam, że było warto!” – opowiada, o dalszych losach Hitlera, Macht.

Wydawca książki przekonuje, że w 2009 roku naukowcy ustalili, że rzekoma czaszka Hitlera ze śladami postrzału należała do kobiety. Nie ma ani jednego świadka jego samobójstwa. Józef Stalin do swoich ostatnich dni twierdził, że Hitler żyje.