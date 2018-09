Ksiądz Gniadek masakruje socjalistów od „dobrej zmiany”. „Z nauczania Kościoła wynika, że niższe podatki są moralnie lepsze”

Ksiądz werbista stanowczo stwierdza, że „podatek sprawiedliwy, to podatek niski i na konkretne cele”. Przypomina też, że partia rządząca „wbrew obietnicom, wprowadza kolejne podatki”.

Kapłan skomentował informację o przyjęciu przez rząd we wtorek projekt ustawy zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Proponowane rozwiązanie stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej utworzenia specjalnego funduszu składającego się m.in. z daniny od osób najlepiej zarabiających.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

W praktyce oznacza to, że jeśli przykładowe zarobki danej osoby wyniosą 1,5 mln zł, podstawę opodatkowanie będzie stanowić kwota 500 tys. zł. która zostanie obniżona o koszty pracownicze i składkę na ubezpieczenie. Projekt zakłada również, że do daniny solidarnościowej dołoży się 12 mln Polaków. Na osoby niepełnosprawne zostanie przekazane bowiem 0,15 proc. składki na Fundusz Pracy.

Ksiądz Jacek Gniadek rozprawia się bezwzględnie z socjalistycznym bełkotem rządu. – Podatek sprawiedliwy, to podatek niski i na konkretne cele. Ten też jest na konkretne cele, ale to już kolejny za czasów dobrej zmiany. Rząd PiS-u, wbrew obietnicom, wprowadza kolejne podatki. Lista jest długa: podatek bankowy, opłata OZE i opłata przejściowa, wyższa akcyza na używane samochody, opłata recyklingowa, nowe prawo wodne, opłata mocowa, podatek miedziowy pozostał, etc. Teraz nawet nie nazywają tego podatkiem, tylko opłatą lub daniną – zauważa.

– O tym, że wysokie podatki niszczą prawo własności prywatnej, „gdyż natura jest jego źródłem, a nie wola ludzka” (35), pisał już papież Leon XIII (†1903) w encyklice o kwestii robotniczej „Rerum novarum” (1891). Warto podkreślić, że pod koniec XIX wieku, w czasie kiedy została napisana pierwsza społeczna encyklika, podatki w Europie były zdecydowanie niższe od obecnych. Z nauczania społecznego Kościoła, Pisma Świętego i klasyków myśli ekonomicznej wynika, że niższe podatki są moralnie lepsze – przypomina ks. Jacek Gniadek SVD.