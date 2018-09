Asteroida nas nie zabije! Amerykańscy naukowcy: Ludzkość wcześniej wyginie! Koniec rozpocznie się w 2050 roku

Jeżeli obawialiście się nadlatującej asteroidy Bennu, przed którą ostrzega NASA, to spokojnie: zdaniem naukowców ludzkość wcześniej wyginie! Naukowcy ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego ostrzegają: jakość męskiej spermy drastycznie się pogarsza. Według ich wyliczeń, do 2050 roku mało który mężczyzna będzie w stanie spłodzić dziecko.

Koniec ludzkości w scenariuszu naukowców z UW odbiega od wielu popularnych scenariuszy, które opierają się najczęściej na katastrofach ekologicznych, ciałach obcych spoza naszej atmosfery czy wojnie. Według wyników badań amerykańskich naukowców ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego ludzkość czeka apokalipsa reprodukcyjna. Powodem jest pogarszająca się w dramatycznym tempie jakość męskiej spermy.

Przeanalizowano 43 tys. ochotników z całego świata. Sprawdzono ruchliwość, witalność i liczbę plemników w nasieniu. Wyniki przerażają. W ciągu zaledwie 40 lat liczba plemników w nasieniu spadła o 53 proc. Jeśli tendencja się utrzyma, do 2050 roku roku niewielu mężczyzn będzie w stanie spłodzić dziecko. To z kolei doprowadzi do wyginięcia ludzkości na planecie.

Jako przyczynę pogarszania się męskiego nasienia, naukowcy wymieniają głównie siedzący tryb życia, zamiłowanie do alkoholu i narkotyków i pogorszenie stanu środowiska.

– Ta ostatnia okoliczność odgrywa największą rolę w przybliżeniu apokalipsy reprodukcyjnej. Środowisko chemiczne, w którym mieszka współczesny człowiek, radykalnie zmieniło się w ostatnich dziesięcioleciach. Istotny wpływ na to miał postęp techniczny, zwiększona emisja substancji szkodliwych do atmosfery, a także masowe wykorzystanie plastiku jako materiału do przygotowywania posiłków – informują.

To oznacza, że katastrofa, która doprowadzi do wyginięcia ludzkości rozpocznie się przed przybyciem asteroidy Bennu, która ma uderzyć w Ziemię za 117 lat. NASA oficjalnie podała, że ocenia prawdopodobieństwo uderzenia asteroidy Bennu w Ziemię na bardzo wysokie. „Jeżeli dojdzie do tego zdarzenia to zniszczone zostanie całe życie na naszej planecie” – prognozuje amerykańska agencja.