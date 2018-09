PROGNOZA POGODY: Już dziś spadnie pierwszy śnieg! Nagłe ochłodzenie i burze z silnymi porywami wiatru w całej Polsce [MAPA OSTRZEŻEŃ]

Pogoda w Polsce zaczęła zmieniać się już w piątek wieczorem, a sobota ma przynieść prawdziwe załamanie – znaczne ochłodzenie oraz liczne burze. To efekt chłodnego frontu, który przyjdzie do naszego kraju zza zachodniej granicy. W związku z powyższym IMGW wydał specjalny komunikat.

Zimne arktyczne powietrze styka się obecnie nad Polską z gorącym, przez co mamy do czynienia z nagłymi zmianami pogody. „Zrywa się silny wiatr, pojawiają burze i silne opady deszczu” – tak będzie można opisać pogodę nad Polską w najbliższych godzinach.

„Po słonecznych i bardzo ciepłych letnich dniach czeka nas zmiana pogody na jesienną. Będzie znaczne ochłodzenie, średnio o 10-12°C, wietrznie, okresami wystąpią opady deszczu (…) Wiatr okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na zachodzie i północy dość silny i silny, w porywach do 90 km/h, a w Tatrach do 100 km/h. W sobotę miejscami przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu także burze” – ostrzega IMGW.

„W sobotę w północnej części Polski możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Najwięcej burz wystąpi na Wybrzeżu, gdzie zjawiskom tym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru o prędkości przekraczającej miejscami 80 km/h” – czytamy na profilu Polscy Łowcy Burz.

Aura o której mowa zawitała do północno-zachodniej części naszego kraju już w piątek wieczorem. Mieszkańcy Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego mogli obserwować wczoraj zmiany pogody, które objawiały się między innymi…burzami piaskowymi oraz ulewnym deszczem.

„Sytuacja, jaka będzie panować przez najbliższe godziny nad południową częścią Bałtyku to typowy efekt jeziora. Nad wygrzaną powierzchnię wody morskiej napłynie o wiele chłodniejsze powietrze, co będzie przyczyną pojawienia się dużego pionowego gradientu temperatury i rozwoju licznych komórek konwekcyjnych przynoszących silne opady deszczu oraz lokalne burze” – donoszą Polscy Łowcy Burz.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem oraz instrukcję jak zabezpieczyć się przed wichurami zamieściło na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty dotyczą województw w zachodniej i centralnej Polsce: zachodnipomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego.

Po południu od zachodu Polski spodziewane jest nadejście chłodnego frontu atmosferycznego ‼️

▶️Prognozowane jest pogorszenie pogody, ale również silny wiatr i burze.🌩️

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia dla zachodniej Polski.

Zmiana pogody przyniesie w naszym kraju także znaczące ochłodzenie i spadek temperatury nawet o 15 stopni w porównaniu do wczorajszego dnia! W sobotę termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie, przez 17 stopni w Centrum do 18 stopni na Dolnym Śląsku.

22 września będzie także pierwszym dniem tego roku, kiedy w Polsce pojawi się śnieg. Pogoda jak na komendę wraz z nadejściem kalendarzowej jesieni, stanie się także jesienna. W Karpatach będzie padał śnieg, a także deszcz ze śniegiem. Załamanie pogody nastąpi także w Tatrach. Na szczytach może spaść nawet 20 cm śniegu.

W kolejnych dniach pogoda nie ulegnie dużej zmianie, w poniedziałek nieco bardziej burzowo, powieje też mocniej niż w weekend, w porywach nawet do 110 km/h, a w górach nawet do 150 km/h. W pierwszych dniach przyszłego tygodnia w całym kraju utrzymywać się będą temperatury od 11 do 16 stopni Celsjusza.

„UWAGA na szeroką strefę z opadami deszczu, burzami i silnymi porywami wiatru która rozciąga się wzdłuż całej Polski. Jest już sporo doniesień o połamanych drzewach. Strefa wędruje w kierunku północno-wschodnim” – alarmował z kolei portal Meteo Prognoza na Twitterze.