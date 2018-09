Przed premierą swojej płyty Nergal znów szkaluje katolików i kościół. Karmi psa ciastkami w kształcicie krzyża [VIDEO]

Niedługo ma wyjść nowa płyta Behemoth, więc i Nergal się uaktywnia. Poprzez agresywne promowanie nadchodzącego longplay „I Loved You At Your Darkest” chce uaktywnić swoich fanów. Tym razem wokalista szokuje i obraża katolików poprzez karmę dla psów w kształcie krzyża.

Na nagraniu widać jak karmi, ciasteczkami w kształcie krzyża psa. To obrazoburcze i skandaliczne zachowanie, to kolejny atak na Kościół Katolicki.

„Z zespołem Behemoth przygotowaliśmy limitowaną edycję karmy dla psów: God=Dog. Wszystko po to, żeby wspierać naszych przyjaciół. To mała czarna przekąska w kształcie krzyży. Być może to pierwszy raz w historii, kiedy krzyż może wymusić coś nowego dla nas” – pisze Nergal na facebookowym profilu zespołu Behemoth.

To jawna profanacja z religii katolickiej. To zachowanie staje się powoli normą dla black metalowej grupy. Dziwnym trafem zawsze przed wydaniem kolejnej płyty. Czyżby sprzedaż szwankowała?