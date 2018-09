Sensacyjne informacje z Watykanu. Kolejny przełom po wielu latach

Wygląda na to, że nastąpił przełom w relacjach Chińskiej Republiki Ludowej z Watykanem. Podpisana została umowa pomiędzy obydwoma krajami, dzięki której katolicy – a szczególnie biskupi – będą mogli wyjść z podziemia.

Stolica Apostolska i Chińska RL podpisały Umowę Tymczasową dotyczącą mianowania biskupów. W jej ramach papież Franciszek przywrócił do pełnej jedności biskupów, którzy zostali „wyświęceni” na wniosek chińskich władz bez papieskiej nominacji.

Giovanni Maria Vian, redaktor naczelny „L’Osservatore Romano” uważa, że jest to „historyczna data”. – Porozumienie było zapowiadane i, nawet jeśli prawdopodobnie nie ustaną komentarze krytyczne i sprzeciwy, wiadomość jest bardzo pozytywna i natychmiast obiegła świat. Papież uznaje ponadto pełną komunię ostatnich biskupów chińskich wyświęconych bez zgody papieskiej, co wyraźnie ma zapewnić normalny rozwój codziennego życia licznych wspólnot katolickich. Potwierdza to jednocześnie wprowadzone rozporządzenie, które ustanawia na północ od stolicy nową diecezję, pierwszą od ponad siedemdziesięciu lat – mówi Vian.

Umowa była negocjowana od wielu miesięcy. Sprawę dodatkowo utrudniał fakt, że Watykan jest jednym z nielicznych państw świata, które nie utrzymuje formalnie stosunków dyplomatycznych z Chińską Republika Ludową. Wynika to z faktu prowadzenia przez ChRLD oraz Tajwan tzw. polityki jednych Chin.

Polega ona na tym, że jeśli państwo nawiązuje stosunki dyplomatyczne z jednym z chińskich państw, drugie natychmiast zrywa z nim relacje. Z przyczyn gospodarczych prawie cały świat – w tym również Polska – posiada stosunki dyplomatyczne z Pekinem, natomiast enklawa na Tajwanie formalnie nie jest reprezentowana dyplomatycznie.

Religia w Chinach jest pod ścisłą kontrolą władzy. Zakazane jest istnienie religii i wyznań niemających aprobaty chińskiej partii komunistycznej.

Źródło: vaticannews.va/o2.pl