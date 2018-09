Tak likwiduje się przeciwników politycznych w demokratycznej Francji. Ziemkiewicz: Po prostu tradycja sowiecka przeszła

Rafał Ziemkiewicz był gościem „Telewizji Republika”, w której mówił między innymi o przymusowym skierowaniu Marine Le Pen na badania psychiatryczne. Tradycja sowiecka przeszła – mówi Ziemkiewicz.

Przypomnijmy, że Marine Le Pen, która przewodzi francuskiej prawicy, została skierowana przez francuski sąd na badania psychiatryczne w ramach dochodzenia w sprawie zamieszczenia przez nią na Twitterze brutalnych zdjęć. Liderka antyunijnego ugrupowania zapowiedziała, że nie stawi się na badaniach.

Francja, która wszystkich poucza o demokracji, właśnie wysłała na przymusowe badania psychiatryczne Marine Le Pen. Psychuszki Chruszczowowskie, po prostu tradycja sowiecka przeszła – zaczął ostro Ziemkiewicz. Powodem skierowania jej na badania jest to, że umieściła na swoim profilu zdjęcia dokumentujące zbrodnie ISIS.

Jeżeli ktoś uważa, że jest jakieś państwo islamskie i jakichś zbrodni się dopuszczają, to musi być hyźnięty. Bardzo możliwe, że w wyborach nie wystąpi, bo jak jej zrobią zielone papiery to nie będzie mogła kandydować – mówił publicysta. Warto podkreślić, że jej partia prowadzi obecnie w sondażach do PE.

Na szczęście we Francji pojawiają się jeszcze głosy rozsądku i to z lewej strony sceny politycznej. Szef skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon ocenił, że badanie jest niepotrzebne, ponieważ jest ona „politycznie odpowiedzialna za swoje działania polityczne”.