Wróg publiczny numer jeden. Postawiono zarzuty mężczyźnie, który wybił okno w synagodze

Prokuratura uznała, że wybicie okna to prawie zamach. Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zarzuciła 27-letniemu mężczyźnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, w związku z wybiciem przez niego szyby w oknie synagogi w Gdańsku-Wrzeszczu. 27-latek jest chory psychicznie.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała w sobotę że postawiony mężczyźnie zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku, zagrożony karą do trzech lat więzienia, obejmuje także złośliwe przeszkadzanie aktowi religijnemu oraz obrazę uczuć religijnych.

– Podejrzany przyznał się do winy. Zarówno treść jego wyjaśnień, jak i zebrany do tej pory materiał dowodowy wskazują, że jego zachowanie było następstwem zaburzeń psychicznych, stwierdzonej i rozpoznanej u niego choroby psychicznej. Pół roku wcześniej było prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo z tego samego rozdziału Kodeksu karnego, czyli przeciwko wolności sumienia i wyznania, zakończone wnioskiem do sądu o umorzenie postępowanie i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym – powiedziała Wawryniuk.

Tamto zdarzenie dotyczyło kościoła

Oba wnioski z poprzedniego śledztwa przeciwko mężczyźnie nie zostały do tej pory rozpoznane przez sąd.

– Prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku do sądu o areszt dla mężczyzny, bo te zachowania u niego eskalują, i zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo – dodała prokurator.

Wyjaśniła, że prokuratura będzie też chciała poddać podejrzanego badaniom psychiatrycznym.

W gdańskiej synagodze, gdzie w środę w godzinach popołudniowych trwały przygotowania do modlitwy w ramach obchodów święta żydowskiego Jom Kipur, mężczyzna zbił kamieniem szybę w oknie. Policja zatrzymała sprawcę w piątek. Mężczyzna jest mieszkańcem gminy Trąbki Wielkie (Pomorskie).

W czwartek w godzinach popołudniowych przed budynkiem Nowej Synagogi odbyło się spotkanie potępiające atak na bożnicę, zorganizowane z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Uczestniczyli w nim m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Lesław Piszewski oraz biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Na zakończenie spotkania dokonano symbolicznego odsłonięcia nowego okna w synagodze.

– Z ogromnym bólem przyjąłem akt barbarzyństwa, do którego doszło w Gdańsku, kiedy ktoś rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kipur – powiedział Andrzej Duda.

Ambasada Amerykańska w Polsce wystosowała specjalne oświadczenie potępiające „antysemicki atak”. Tak oto wybicie szyby przez chorego psychicznie człowieka urosło do rangi zamachu i wydarzenia na skalę nie tylko kraju, ale świata.