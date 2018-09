Z powodu avatara feministka stwierdziła, że jest rasistą. „Za karę” wymyśliła że ją molestował! 13-latek o mało nie trafił do więzienia

13-letni Keith Bailey został fałszywie oskarżony o molestowanie seksualne koleżanek ze szkoły. Te bowiem wymyśliły historię, by ukarać go za rasistowski akt, którym miało być… użycie w avatarze na Bitmoji czarnoskórego człowieka.

Bailey, ośmioklasista z Colorado Springs ustawił sobie w avatarze na aplikacji Bitmoji murzyna. To wywołało wściekłość miejscowych lewaków. Jedna z dziewczyn, która przedstawia się jako feministka, już po kilku minutach nakazała zmienić mu avatar, ponieważ jako człowiek biały nie może używać wizerunku czarnoskórego.

Gdy odmówił, zaczęła wyzywać go od rasistów i niewrażliwców. Nazajutrz w szkole wraz z koleżankami zaczęły oczerniać go przed znajomymi. Pojawiło się nękanie i groźby. Potem zaś zmyślono napastowanie seksualne.

Do rzekomego czynu miało dojść podczas meczu. Keith był na nim ze swoją dziewczyną oraz mamą. W efekcie pomówień, wicedyrektor szkoły wezwał 13-latka do siebie i przez dwie godziny wypytywano, „co zrobił tym dziewczynom”. W końcu zadzwoniono do rodziców i na policję. Tym pierwszym powiedziano, że syn został zawieszony.

Policja zaś na oczach całej szkoły wsadziła 13-letniego Keitha w kajdankach do radiowozu. Potem nastąpiło kolejne przesłuchanie, zdjęcia, pobieranie odcisków palców.

Ojciec chłopca powiedział, że zarzuty od początku były absurdalne. Keith Bailey jest dobrym uczniem, ma dobre stopnie, chodzi na dodatkowe zajęcia z matematyki dla zaawansowanych i uczęszcza do kościoła. Jednak wciąż silnie oddziałuje tam echo akcji „me too”, przez co w przypadku jakichkolwiek oskarżeń o molestowanie seksualne nikt nie stawia oporu przed jakimikolwiek działaniami – niezależnie od prawdziwości zarzutów.

Śledztwo i postępowanie wobec chłopca ma skończyć się do końca października. Grozi mu do dwóch lat w zakładzie poprawczym.

Źródło: dangerous.com