Żegnaj Wielka Brytanio! Na wyspach posiedzenia Rady Miasta zaczynają się od muzułmańskich modlitw [VIDEO]

Wielka Brytania zmienia się nie do poznania, a wszystko za sprawą masowej imigracji islamskiej. Coraz powszechniejszą praktyką stają się modły muzułmańskie, które rozpoczynają posiedzenia Rady Miasta. W sierpniu mogliśmy obserwować taki przypadek w Oldham, teraz wyciekło nagranie z Luton.

To co widzicie to nie Rada Miejska w państwie muzułmańskim. To spotkanie Rady Miejskiej w brytyjskim mieście Luton w ubiegłym tygodniu. Dobranoc Wielka Brytanio! – pisze na Twitterze „Online Magazin”, który udostępnił to nagranie.

Co ciekawe takie rozpoczęcia sesji Rady Miasta nie budzą żadnego sprzeciwu ze strony postępowców, którzy tak często krzyczą o rozdziale kościoła od państwa. Czekamy teraz na wprowadzenie prawa szariatu w brytyjskich miastach.

🆘‼😯💩 Not that you now believe this would be an ordinary Muslim city council in an Islamic state, what you see here is the council meeting in the British town of #Luton in the last week. Good night Britain! pic.twitter.com/JN9Q3uIQwB

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) September 21, 2018