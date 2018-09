Awaria na amerykańskim atomowym okręcie podwodnym. Wyciek w reaktorze

Amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym USS Pittsburgh (SSN 720) musiał wrócić do bazy Groton w stanie Connecticut. Przyczyną był niewielki wyciek w napędzającym jednostkę reaktorze.

Wyciek został odkryty podczas rutynowej inspekcji. Przeciek zlokalizowano w okolicy jednego z zaworów. Okręt przebywał wówczas na oceanie Atlantyckim. Wg US Navy awaria nie miała wpływu na prawidłowe funkcjonowanie reaktora całego systemu napędowego jednostki.

US Navy podała także, że zdrowie ani życie załogi okrętu nie było zagrożone. Załoga oraz specjaliści z bazy w Groton pracuja nad usunięciem wycieku i usunięciem jego przyczyny.

USS Pittsburgh (SSN 720) został zwodowany w 1985 roku. Jest okrętem podwodnym klasy Los Angeles. To najliczniejszy typ okrętów podwodnych z napędem atomowym jaki jest użytkowany na świecie. Zbudowano 62 tego typu jednostki z czego w służbie pozostaje 41. Wszystkie użytkowane przez US Navy okręty podwodne posiadają napęd atomowy. Daje on jednostkom nieograniczony zasięg aczkolwiek jest głośniejszy od wykorzystywanych przez inne marynarki wojenne napędów diesel-elektrycznych.